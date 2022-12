Benedetto XVI: l’invito alla preghiera dei vescovi di Paraguay e Uruguay

La Conferenza episcopale del Paraguay (Cep) “si unisce al sentimento della Chiesa Universale davanti alla dipartita del Papa emerito, Benedetto XVI, verso la Patria Celeste; e, come cristiani, vi esortiamo a pregare per il suo eterno riposo nella gloria promessa ai fedeli figli dell’Eterno Padre”.

Scrive la presidenza della Cep: “Il Pontificato di Benedetto XVI ha ricevuto l’impronta di una fede incrollabile, e i profondi insegnamenti umani e teologici hanno arricchito la Chiesa nel discernere ed esporre la verità di Dio nel contesto del confronto razionale nel mondo”. I vescovi del Paraguay “invitano a mantenere lo sguardo del cuore e dell’anima sul Mistero pasquale di Cristo risorto, ringraziando il Signore per il grande servizio e la testimonianza di vita di questo apostolo”.

“Invitiamo tutti i fedeli cattolici dell’Uruguay a unirsi in preghiera per il suo eterno riposo ea ricordare con gratitudine i suoi insegnamenti e la testimonianza della sua vita di generosa dedizione fino all’ultimo momento”, si legge invece nella breve nota del Consiglio permanente della Conferenza episcopale dell’Uruguay.