Giornata della pace: Vicenza, domani il Cammino diocesano con il vescovo Brugnotto

“Disarmare i cuori per seminare la pace”. Torna quest’anno a Vicenza nel pomeriggio del 1° gennaio, dopo i due anni segnati dall’esperienza della pandemia, la proposta del Cammino diocesano di pace, giunto alla sua 14ª edizione. Si tratta di un cammino, in parte silenzioso, in parte scandito da momenti di preghiera, meditazione e testimonianze, per le vie della città, proposto dall’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro insieme a gruppi e associazioni che sul territorio si impegnano per far crescere una cultura della pace e della non violenza.

Il Cammino diocesano di pace, guidato dal vescovo Giuliano Brugnotto, partirà dalla piazza dell’Araceli Vecchia alle 14.45, passerà per Ponte degli Angeli, corso Palladio, piazza dei Signori e terminerà in cattedrale attorno alle 16.30. Quest’ultima parte della manifestazione sarà trasmessa in diretta da Radio Oreb (fm 90.20; www.radioreb.org).

Sempre domenica 1° gennaio, alle 18, il vescovo presiederà la santa messa solenne con il canto del Veni Creator Spiritus nel santuario di Monte Berico (diretta su Radio Oreb e Tva Vicenza).