Benedetto XVI: D’Anna (Age), “un vicario di Cristo, un pastore tenero e un intellettuale lungimirante”

L’Associazione italiana genitori (Age) “con profondo cordoglio saluta la nascita al Cielo di Benedetto XVI : un vicario di Cristo, un pastore tenero e un intellettuale lungimirante”, scrive in una nota la presidente nazionale, Rosaria D’Anna.

“Con la sua vita – evidenzia D’Anna – ha sempre dimostrato la grandezza della forza che viene dalla fede profonda in Gesù Cristo e l’importanza di costruire sempre relazioni e dialogo con gli altri, nel rispetto della dignità di ogni persona. Ci lascia un patrimonio di consapevolezza impagabile”.

“Preghiamo per lui custodendo nei nostri cuori la sua grazia e la sua profondità radicata nella verità e nella carità. Per tutti sarà sempre esempio e testimonianza a cui guardare con rispetto e gratitudine”, conclude la presidente nazionale.