Benedetto XVI: mons. Van den Hende (vescovi olandesi), “seguendo il suo esempio, teniamo insieme la fede e l’amore che abbiamo ricevuto da Cristo come nostra fonte e missione”

“Sono stato nominato vescovo da Papa Benedetto nel 2006, e mi è stato permesso di incontrarlo brevemente nel 2007. In uno scambio di appena tre minuti, ha testimoniato ancora una volta la sua convinzione che come Chiesa abbiamo sempre bisogno dell’amore di Cristo. Ha detto: ‘la Chiesa vive perché Dio ama la Chiesa’”. Lo ricorda il vescovo di Rotterdam, mons. Hans Van den Hende, presidente dei vescovi dei Paesi Bassi, in un messaggio pubblicato sul sito della Conferenza episcopale. Mons. Van den Hende, che invita tutti “a pregare per la pace dell’anima di Papa Benedetto”, esprime anche la speranza “che noi nella e dalla nostra Chiesa come discepoli di Cristo, seguendo l’esempio di Papa Benedetto XVI, anche ora nella nostra vita quotidiana, teniamo veramente insieme la fede e l’amore che abbiamo ricevuto da Cristo come nostra fonte e missione”. Secondo il vescovo olandese infatti, “Papa Benedetto si è sempre preoccupato della fede che rafforza l’amore di Cristo in noi” e che quindi “forti della nostra fede e della celebrazione dei sacramenti, possiamo diffondere l’amore che nasce dal nostro incontro con Cristo”. Papa Benedetto ha scritto nella sua enciclica Caritas in Veritate del 2009 che è proprio l’amore il filo conduttore dell’insegnamento sociale della Chiesa e che “la fede e l’amore sono una cosa sola”.