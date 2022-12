Benedetto XVI: Stetter-Karp (Comitato centrale dei cattolici tedeschi), “ha riempito molti di orgoglio, ma soprattutto di speranza”

Il Comitato centrale dei cattolici tedeschi (ZdK) ha onorato il Papa emerito Benedetto XVI dopo la sua morte ricordando che la sua elezione a Papa nel 2005 ha “riempito molti di orgoglio, ma soprattutto di speranza”. La presidente dello ZdK Irme Stetter-Karp ha detto oggi a Berlino che per molti quella speranza si è avverata. Per altri, è rimasto il desiderio insoddisfatto di trovare una risposta alla domanda ‘come l’essere cristiani può avere successo nel 21° secolo’”, un tema molto caro per il Papa emerito, ha spiegato la presidente dello ZdK. Il rispetto e la riconoscenza nei suoi confronti, ha continuato Stetter-Karp, sono aumentati dopo le sue dimissioni nel febbraio 2013: “Il mondo intero – me compresa – si è meravigliato di questo passo, che potrebbe aver stabilito nuovi standard per comprendere il papato”.

Anche l’organizzazione umanitaria e medica dei Cavalieri dell’ordine di Malta “Malteser Hilfsdienst” ha reso omaggio a Benedetto XVI come uno dei più grandi teologi del XX secolo e come grande amico e sostenitore del Malteser. L’opera missionaria cattolica Missio Aachen ha espresso il cordoglio per la morte di Benedetto: “Come Papa è stato uno sponsor importante delle circa 120 Pontificie opere missionarie nel mondo”.