Diocesi: Lucca, stasera il canto del Te Deum con l’arcivescovo Giulietti in cattedrale

Oggi, sabato 31 dicembre, l’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, presiederà il Te Deum di ringraziamento alle 17 nella cattedrale. Poi domani, domenica 1° gennaio, festa liturgica della Madre di Dio e Giornata mondiale della pace, l’arcivescovo presiederà la messa alle 11 nel duomo di Castelnuovo Garfagnana, alle 17 nella cattedrale di Lucca e alle 19 nella chiesa di San Giovanni Bosco a Viareggio. In particolare, la messa delle 17 in cattedrale a Lucca sarà celebrata dopo la tradizionale marcia “Insieme per la pace” che prenderà avvio alle 15.45 da San Frediano. Al termine delle tre messe, grazie alla Commissione Giustizia e Pace della diocesi, mons. Paolo Giulietti consegnerà il testo del messaggio di Papa Francesco per questa Giornata mondiale della pace alle autorità civili presenti: i sindaci sono infatti invitati a partecipare alle tre messe di domenica 1° gennaio.