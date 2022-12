Benedetto XVI: fr. Alois, “a Rostock giovani riuniti in preghiera. La comunità di Taizé gli deve molto”

Migliaia di giovani da tutta Europa si sono riuniti oggi in preghiera per il defunto papa emerito Benedetto XVI in occasione dell’incontro annuale dei giovani organizzato dalla comunità cristiana di Taizé, in corso nella città di Rostock, nella Germania orientale. “A Taizé gli dobbiamo molto”, ha detto il capo della comunità, frère Alois Löser, durante la preghiera di mezzogiorno nel grande salone della Fiera anseatica. Fino a domenica, 5.000 giovani provenienti da 49 paesi si sono riuniti a Rostock per l’Incontro europeo dei giovani di Taizé, che tradizionalmente si svolge intorno alla fine dell’anno. In un breve discorso, frère Alois ha riferito degli incontri annuali con Benedetto: c’era una “profonda relazione” tra Benedetto e Taizé, ha detto all’agenzia di stampa cattolica tedesca (Kna). Dopo la morte di Papa Giovanni Paolo II e del fondatore di Taizé Frere Roger nel 2005, Benedetto XVI assicurò e promise il suo sostegno alla comunità. frére Alois è personalmente molto grato a Benedetto per questo: “Siamo molto toccati dal fatto che papa Benedetto sia entrato nella vita eterna”. Löser ricorda bene un incontro giovanile europeo a Roma con molte migliaia di giovani: “Durante una preghiera serale in piazza San Pietro, Benedetto si alzò dal trono papale e vi pose invece una croce”.