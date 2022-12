Benedetto XVI: vescovi colombiani, “gratitudine per la vita e la missione del Papa saggio e umile”

“La Chiesa cattolica che prega e opera in Colombia, in comunione con Papa Francesco, eleva una preghiera di gratitudine per la vita e la missione di Benedetto XVI, il Papa saggio e umile”. Inizia così il comunicato di cordoglio per la morte del Papa emerito, diffuso dal presidente della Conferenza episcopale colombiana, mons. Luis José Rueda, arcivescovo di Bogotá. “Siamo convinti – si legge – che risplenderanno a lungo la sua luce, la sua profondità teologica, la sua libertà interiore, la sua ricerca della Verità nella persona del Figlio di Dio, la sua coerenza di vita. Tutti atteggiamenti che “sono per noi eredità evangelizzatrice che incoraggia ad amare e servire, sempre guidati dallo Spirito Santo”. Mons. Rueda ricorda, tra i tanti insegnamenti, il messaggio contenuto nell’enciclica “Deus Caritas est”. Conclude il messaggio: “Possa il Dio della vita e dell’amore ascoltare la nostra supplica ed esaudire il suo servo, il Papa emerito Benedetto XVI, che ha presieduto la Chiesa nella carità, per ricevere insieme il premio del servitore buono e fedele con il gregge a lui affidato”.