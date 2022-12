Benedetto XVI: Mpv, “grazie per il tuo pontificato illuminato. Non dimenticheremo mai la forza delle tue parole a difesa della dignità dell’uomo fin dal concepimento”

“Carissimo Papa Benedetto XVI, ti ringraziamo per il tuo Pontificato illuminato, per il tuo esemplare servizio alla Chiesa universale. Ti ringraziamo per come hai saputo coniugare mirabilmente la verità con la carità e la carità con la verità e per aver insegnato che la libertà si realizza solo se unita alla verità e alla carità”. È quanto si legge in una nota del Movimento per la vita italiano (Mpv) che si rivolge idealmente al Papa emerito.

“Ti siamo grati per la speranza che hai infuso in questo mondo così confuso e assetato di bene, ti siamo immensamente riconoscenti per il sostegno che sempre ci hai dato nel difficile compito di custodire la vita delle persone più piccole, indifese, innocenti quali sono i bambini non nati e per affiancare le loro mamme in difficoltà”, prosegue il testo. “Non dimenticheremo mai la forza delle tue parole a difesa della dignità dell’uomo fin dal concepimento. Ci hai sempre incoraggiato, sostenuto, confortato, benedetto. Adesso che sei nella Terra promessa dal Padre, nel Suo infinito amore, nella comunione del santi, preghiamo per te e, nello stesso tempo, preghiamo te: continua ad accompagnare il nostro cammino e benedici la gioia, la grazia e la fatica di portare nel mondo il Vangelo della vita”, conclude il Mpv.