Capodanno: diocesi Treviso, in serata “Finire in Bellezza”. Iniziativa di condivisione per i giovani accanto alle persone più fragili del territorio

“Finire in Bellezza”. Questo lo slogan che accompagna l’iniziativa promossa da Pastorale giovanile e Caritas della diocesi di Treviso per vivere la Festa di Capodanno 2022-2023 assieme ad altri giovani, accanto alle persone più fragili del territorio. “Facciamo festa assieme a coloro che non possono permettersi di viverla così come siamo soliti fare noi!”, l’invito degli organizzatori. I partecipanti, che si ritroveranno oggi pomeriggio alle 16 presso l’oratorio del Duomo di Treviso, saranno divisi in gruppi di circa 10 persone e verranno “inviati” in strutture che accolgono ex tossicodipendenti, senza tetto, immigrati e disabili. “Con queste persone – viene spiegato – vivremo il cenone di Capodanno e aiuteremo gli operatori ad animare la festa”.