Papa Francesco: arrivato in basilica per il Te Deum, bandiere vaticane a mezz’asta

Papa Francesco è arrivato in basilica per presiedere il tradizionale Te Deum di ringraziamento per l’anno appena trascorso, che si è concluso con la morte del Papa emerito Benedetto XVI. A tutti i fedeli presenti in basilica è stata distribuita una edizione speciale del quotidiano vaticano, L’Osservatore Romano, listato a lutto per la scomparsa di Joseph Ratzinger. Le bandiere vaticane del piccolo Stato della Città del Vaticano sono tutte a mezz’asta in segno di cordoglio. Composta e ordinata la fila dei fedeli che dalle prime ore dalla notizia della morte del Papa emerito hanno voluto entrare in basilica per una preghiera, e che ora partecipano alla liturgia di oggi, durante la quale Papa Francesco pronuncerà l’omelia.