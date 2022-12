Benedetto XVI: mons. Lomanto (Siracusa), “illuminato e ispirato magistero papale”

“Continuiamo a pregare per Papa Benedetto XVI, che, ora più che mai, nel silenzio definitivo davanti al Signore, è più vicino a noi, prega per noi e ci protegge”. Lo dice mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa, sulla morte del Papa emerito. “Ci sostengano le tante sollecitazioni provenienti dall’illuminato e ispirato magistero papale incentrato sulla ‘presentazione della fede in modo adatto alla cultura del nostro tempo’ – aggiunge il presule –. Ci rafforzi la speranza, che ci è stata donata, come lui stesso ebbe a ricordarci, ‘una speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente, anche un presente faticoso’”, conclude l’arcivescovo citando Spe Salvi.