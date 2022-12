Diocesi: Caserta, nel pomeriggio il “Discorso alla Città” del vescovo Lagnese

In occasione del “Te Deum” di fine anno il vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, terrà il suo “Discorso alla Città” nei primi vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, sabato 31 dicembre alle 17.30, nella cattedrale di Caserta, in piazza Duomo. Il “Discorso alla Città” è, spiega una nota della diocesi, “il momento in cui il pastore della comunità dialoga con la città provando, sulla base della antica tradizione dei transunti, a fare un bilancio dell’anno appena passato e a tracciare un’ideale carta delle priorità per il nuovo anno”.