Benedetto XVI: mons. Renna (Catania), “ha vissuto con lucidità la sua fede pensata e pensante”

“Benedetto XVI è stato un Pastore che si è lasciato guidare dal Buon Pastore, e si è configurato a Lui”. Lo scrive mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, nel suo messaggio alla diocesi sulla morte del Papa emerito. “Ha vissuto con lucidità la sua fede pensata e pensante; ha alimentato con la preghiera e con lo sguardo rivolto ai santi la sua speranza – osserva il presule –; ha vissuto la carità in modo totale e discreto; è stato animato da una umiltà grandissima, che lo ha portato a rimettere il suo mandato quando la sua salute non gli ha permesso di presiedere nella carità la Chiesa; ha continuato ad intercedere per la Sposa di Cristo, testimoniando una grande comunione con il suo Successore”. L’arcivescovo presiederà l’Eucarestia per Papa Benedetto XVI, alla quale sono invitati tutti i presbiteri, religiosi, religiose e laici, nella cattedrale di Sant’Agata, in Catania, il giorno 4 gennaio, alle 19.