Benedetto XVI: von der Leyen (Commissione Ue), “un servitore di Dio e della sua Chiesa”. Metsola (Parlamento), “l’Europa lo piange”

Dai rappresentanti delle istituzioni europee e dai politici Ue arrivano messaggi di cordoglio per la morte del Papa emerito Benedetto XVI. “La scomparsa di Papa Benedetto mi rattrista. La mia solidarietà va a tutti i cattolici. Con le sue dimissioni aveva dato un segnale forte. Si è visto prima come un servitore di Dio e della sua Chiesa. Una volta che la sua forza fisica è diminuita, ha continuato a servire attraverso il potere delle sue preghiere”. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, su Twitter dopo la notizia della scomparsa di Benedetto XVI. Anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, affida il suo pensiero a un tweet: “Non aver paura né del mondo, né del futuro, né della tua debolezza. Triste nell’apprendere della scomparsa di Sua Santità Papa emerito Benedetto XVI. L’Europa lo piange. Possa riposare in pace”. In queste ore, pensieri e condoglianze continuano ad arrivare dai leader dei governi europei. “Come Papa tedesco Benetto XVI era per molti non solo in questo Paese un leader speciale della Chiesa. Il mondo perde una figura formatrice della Chiesa cattolica, una personalità combattiva e un intelligente teologo. Il mio pensiero va a Papa Francesco”, ha dichiarato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha scritto su Twitter: “il mio pensiero va ai cattolici in Francia e nel mondo, addolorati per la partenza di Sua Santità Benedetto XVI, che ha lavorato con anima e intelligenza per un mondo più fraterno”.