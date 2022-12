Banedetto XVI: card. Betori (Firenze), “testimone della verità, maestro della fede, pastore umile”

“L’arcivescovo di Firenze e con lui tutta la Chiesa fiorentina si associano alla preghiera con cui la Chiesa universale accompagna il Papa emerito Benedetto XVI all’incontro con il Padre Celeste”. Lo dichiara l’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, in merito alla morte del Papa emerito Benedetto XVI. “Alla preghiera si unisce il rendimento di grazie a Dio per averci donato in lui un testimone della verità, un maestro della fede, un umile pastore, dal temperamento mite e gentile, premuroso verso tutti, servitore della Chiesa nell’esercizio fedele del ministero petrino fino al gesto innovatore della rinuncia. La memoria della sua persona e del suo magistero resterà sempre viva tra noi”, aggiunge Betori.

All’annuncio della morte di Papa Ratzinger ha suonato a morto il campanone della cattedrale, mentre hanno suonato a morto alle 12 le campane di tutte le chiese della diocesi. Domani un’intenzione di preghiera dei fedeli sarà per il Papa e nei prossimi giorni sarà celebrata una messa di suffragio.