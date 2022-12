Benedetto XVI: mons. Fisichella a Tv2000, “un grande dono alla Chiesa, per i suoi studi, per la sua presenza, per l’opera pastorale”

“L’accento che metterei su Benedetto XVI è sulla timidezza. Ratzinger era di una semplicità e una timidezza incredibile che hanno fatto risaltare la grandezza della sua umanità e del suo pensiero”. Lo ha detto mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, in un’intervista a Tv2000 durante l’edizione straordinaria del Tg2000. “C’è molta tristezza – ha aggiunto mons. Fisichella a Tv2000 – ma anche un grande senso di ringraziamento al Signore per averlo donato alla Chiesa. È stato un grande dono alla Chiesa, per i suoi studi, per la sua presenza, per l’opera pastorale che ha svolto. In questo momento oltre alla tristezza di milioni di fedeli in tutto il mondo c’è anche un senso profondo di ringraziamento”.