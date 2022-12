Benedetto XVI: vescovi Nicaragua, “leale servitore di Dio nel mondo”

“Eleviamo preghiere al buon Dio, perché riceva nel suo regno colui che fu suo leale servitore nel mondo”. Lo scrive, a nome della presidenza della Conferenza episcopale del Nicaragua, il presidente, mons. Carlos Enrique Herrera, vescovo di Jinotega, che invita “tutti i fedeli, sacerdoti, consacrati e laici, a unirsi in preghiera per l’eterno riposo di Papa Benedetto. L’arcivescovo di Managua, il card. Leopoldo Brenes, in un’ulteriore nota sottolinea “l’esempio di vita e fedeltà, a servizio del Vangelo e della Chiesa di Sua Santità, il Papa emerito Benedetto XVI”. L’arcivescovo ha disposto che le campane suonino a lutto il 5 gennaio alle 12, in occasione delle esequie.