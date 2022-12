Benedetto XVI: patriarca Daniel (Chiesa ortodossa romena), “personalità venerabile”. Mons. Perca (vescovo di Bucarest), “gigante della teologia e pastore di anime”

“Con profondo dolore sono venuto a sapere della partenza da questo mondo, dopo una lunga sofferenza sopportata con molto coraggio, di chi è stato il 265° vescovo di Roma, il Papa emerito Benedetto XVI, una personalità contemporanea venerabile e ben nota”, scrive il patriarca Daniel, della Chiesa ortodossa romena, in un messaggio di condoglianze inviato a Papa Francesco. “Condividiamo il dolore di vostra Santità provocato da questa perdita – continua il patriarca ortodosso – e inviamo condoglianze all’intera Chiesa romano-cattolica. Preghiamo il nostro Signore Gesù Cristo, che è la risurrezione e la vita, di accogliere l’anima di Papa Benedetto nella luce, la pace e l’amore della santissima Trinità”. Anche il metropolita dell’arcidiocesi romano-cattolica di Bucarest, mons. Aurel Perca, ha trasmesso un messaggio, nel quale ricorda il Papa emerito come “un gigante della teologia, pensatore e filosofo”, ma soprattutto “Pastore di anime”. Evocando la visita ad limina dei vescovi romeni del febbraio 2010, mons. Perca sottolinea il calore umano di Benedetto e il suo incoraggiamento per “un dialogo costruttivo tra cattolici e ortodossi”. Inoltre, l’arcivescovo incoraggia i fedeli e il clero “ad approfondire non solo la vasta e particolarmente valorosa opera teologica che Benedetto XVI ci lascia in eredità, ma anche il messaggio della sua vita, vissuta tutta al servizio di Dio e della Chiesa”. Nel pomeriggio del 4 gennaio, nella cattedrale San Giuseppe di Bucarest sarà celebrata una messa di suffragio per il Papa emerito.