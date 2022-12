Anche l’Unione Buddhista Italiana si unisce al dolore della Chiesa cattolica italiana e universale per la morte di Papa Benedetto XVI. “Lo ricordiamo – si legge in una nota diffusa oggi – come uomo di profondo pensiero e ricerca teologica, attento al dialogo interreligioso. La sua statura di fine studioso si accompagnava alla sua mansuetudine. La sua rinuncia al trono pontificio fu un gesto autenticamente rivoluzionario che colpi l’intero mondo e la comunità dei credenti in qualsiasi fede”.