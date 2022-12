Benedetto XVI: Alleanza Cattolica, “pastore attento ai bisogni della Chiesa e raffinato teologo” ha preso posizione contro il “nichilismo occidentale”

“Con profonda commozione Alleanza Cattolica esprime il proprio cordoglio per la morte del Papa emerito Benedetto XVI. Un Pontefice attento ai veri bisogni della Chiesa e dei fedeli, assetati di infinito perché oppressi da un orizzonte appiattito dalla secolarizzazione e dagli effimeri traguardi terreni. Un raffinato teologo che, con coraggio, determinazione e mitezza, ha sostenuto le ragioni della Chiesa e ha saputo intessere con gli esponenti di altre religioni e del mondo della cultura, un dialogo autentico fondato sulla ricerca della verità e sull’appello al doveroso e fecondo incontro tra fede e ragione, due facce complementari della vita di ogni popolo e di ogni civiltà. Ma una ragione aperta, allargata, senza dogmi, pregiudizi e limitazioni ideologiche, in grado di cogliere la bellezza e non solo ciò che è quantificabile”. È quanto si legge in una nota dell’associazione. “Una persona mite con una grande profondità spirituale e un’evidente dolcezza umana. Un testimone della autentica bellezza che scaturisce dalla fede, anche attraverso la celebrazione e gli insegnamenti sulla liturgia e riaprendo a beneficio dei più giovani i tesori dell’antica tradizione della Chiesa. Ha continuamente posto in primo piano la difesa della dignità umana, dall’inizio della vita alla fine naturale, prendendo posizioni forti e scomode contro l’imperante cultura della morte, figlia del pensiero debole” e invitando a a “riscoprire le antiche e autentiche radici cristiano-giudaiche, vero antidoto al nichilismo occidentale”, sottolinea Alleanza Cattolica. Ora, conclude l’associazione, il “semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore” può “trovare finalmente conforto e ristoro tra le braccia del Nostro Salvatore, al servizio del quale ha speso la sua intera esistenza”.