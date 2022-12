Benedetto XVI: Pontificia Accademia Vita, “una delle personalità teologiche più autorevoli del Novecento”

“La Pontificia Accademia per la Vita partecipa al dolore della Chiesa per la morte del Papa emerito Benedetto XVI. Ricordiamo il suo servizio ‘nella vigna del Signore’, lo ricordiamo come una delle personalità teologiche più autorevoli del Novecento, costantemente impegnato a rendere la fede comprensibile e affidabile per l’uomo moderno. Il Signore, Padrone della vita, che lui ha chiamato ‘amico e fratello, giudice buono’, lo accoglie ora nella Sua casa”. Così, in una nota, il presidente della Pav Vincenzo Paglia, e il cancelliere Renzo Pegoraro.