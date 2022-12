Benedetto XVI: mons. Muser (Bolzano), “forte legame con la nostra terra”

“A partire dal 1967 aveva più volte visitato la nostra terra, da cardinale ha trascorso dieci vacanze a Bressanone, l’undicesima volta è venuto da Papa nel 2008. Durante questa visita, Papa Benedetto ci ha ricordato qual è la nostra vocazione: l’incontro tra lingue e culture”. Così il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, esprimendo il cordoglio della diocesi per la morte del Papa emerito e ricordando il suo “forte legame con la nostra terra”. In segno di lutto per il Papa emerito oggi alle 12 sono state fatte suonare le campane maggiori del duomo di Bolzano e del duomo di Bressanone.