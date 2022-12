Benedetto XVI: vescovi ungheresi, “è stato per tutti noi una testimonianza di fede fermissima e saggezza”

“L’intera vita di Joseph Ratzinger, in seguito Benedetto XVI, è stata per tutti noi una testimonianza di una fermissima fede personale; il suo insegnamento e la sua saggezza ha dato orientamento ad intere generazioni”. Così la Conferenza episcopale Ungherese in una nota in cui afferma di aver “appreso commossa” la notizia della morte del Papa emerito Benedetto XVI. “Uniti al Santo Padre Papa Francesco – si legge nel comunicato –, chiediamo a tutti i nostri fratelli e a tutte le nostre sorelle di buona volontà di pregare per il defunto Papa emerito, inoltre chiediamo a tutti preghiere per il Santo Padre e per tutta la Chiesa”.