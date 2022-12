Benedetto XVI: Palermo, il 2 gennaio messa dell’arcivescovo Lorefice in suo suffragio

“Rendiamo grazie al Signore per il dono del suo ministero petrino, per la sua testimonianza di servizio alla Chiesa, per il suo insegnamento e per la sua esemplare umiltà”. Così l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, sulla notizia della morte del Papa emerito.

Il presule chiede ai parroci e ai rettori delle chiese di suonare le campane, questo pomeriggio alle 17, in segno di corale omaggio al Papa emerito. E invita tutti a partecipare alla messa di suffragio per Benedetto XVI che presiederò lunedì 2 gennaio, alle 18, in cattedrale. Ricordando le parole pronunciate dal pontefice nella sua visita a Palermo, il 3 ottobre 2010, l’arcivescovo dispone, infine, che “nella Preghiera dei Fedeli delle celebrazioni eucaristiche dei prossimi giorni venga inserita una particolare intenzione per il defunto Papa emerito”.