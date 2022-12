Benedetto XVI: p. Lombardi (Fondazione Ratzinger) a Tv2000, “contributo di magistero profondo, in dialogo con i tempi e la cultura di oggi”

“È stato un grande Papa che ha dato tutto per la Chiesa”. Lo ha detto padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, in un’intervista a Tv2000 durante l’edizione straordinaria del Tg2000. “Vorrei esprimere un sentimento di gratitudine – ha detto l’ex direttore della sala stampa vaticana – per averlo avuto. È stato un grande Papa che ha dato tutto se stesso per la Chiesa con un contributo straordinario di magistero profondo, in dialogo con i tempi e la cultura di oggi”.

“È stato un Papa – ha aggiunto padre Lombardi a Tv2000 – che ha avuto le sue difficoltà durante il papato ma che le ha portate avanti con estrema dignità, chiarezza e amore per la verità. E poi ci ha regalato questi ultimi 10 anni di presenza silenziosa, discreta, nella preghiera in cui ci siamo sentiti tutti accompagnati e incoraggiati a partire da Papa Francesco”.