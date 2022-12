Benedetto XVI: il “profondo cordoglio” dei musulmani italiani (Ucoii). “Fu promotore attento del dialogo interreligioso”

L’Unione delle Comunità islamiche d’Italia (Ucoii) esprime “profondo cordoglio” per la scomparsa di Papa emerito Benedetto XVI. “Studioso, teologo, promotore attento del dialogo interreligioso – si legge in una nota diffusa oggi dall’Unione – è stato capace di interpretare il suo ruolo nel migliore dei modi e di sacrificare se stesso nell’interesse generale della comunità cattolica. Lo ricordiamo, nel 2006, a fianco al Grande Muftì di Istanbul pregare nella Moschea Blu e nel 2009 davanti alla moschea dell’Aqsa a Gerusalemme”. “La comunità religiosa mondiale perde un uomo di grande cultura e umiltà”, commenta il presidente dell’Ucoii, Yassine Lafram, che esprime “il mio personale cordoglio a tutti i fratelli cristiani in questo triste giorno”. La nota si conclude ricordando il versetto 156, Sura Al-Baqara, del Corano: “In verità, noi apparteniamo ad Dio e a Lui ritorniamo”.