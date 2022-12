Giornata della pace: Biella, stasera Marcia dal duomo al santuario di Oropa con la messa presieduta dal vescovo Farinella

Alla vigilia della 56ª Giornata mondiale della pace, quest’anno sul tema “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”, stasera si svolgerà la tradizionale Marcia della pace dal duomo di Biella al santuario di Oropa. Il ritrovo è fissato alle 17.30 davanti al duomo per un momento di preghiera ecumenico. Alle 18 la partenza del cammino a piedi verso il santuario di Oropa dove l’arrivo è previsto per le 22 dopo il passaggio nella chiesa parrocchiale al Favaro (ore 20.30). Alle 22.30 il vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella, presiederà la celebrazione eucaristica, al termine del quale è previsto lo scambio di auguri ad inizio del nuovo anno.