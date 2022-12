Benedetto XVI: la preghiera degli episcopati di Argentina, Bolivia, Paraguay, Colombia e Panama

Continuano ad arrivare dagli episcopati latinoamericani inviti alla preghiera per il Papa emerito Benedetto XVI, in considerazione delle sue gravi condizioni di salute.

La Conferenza episcopale argentina (Cea) si è unita all’invito di Papa Francesco a pregare per il Papa emerito Benedetto XVI. Attraverso i loro account sui social media, i vescovi argentini hanno chiesto a Dio di “confortarlo e sostenerlo in questo momento di malattia”. I vescovi boliviani assicurano al “Papa emerito la nostra costante vicinanza, che in questi giorni diventa preghiera per la sua salute, imploriamo il Signore per la forza d’animo che lo porti ancora una volta ad accettare la Volontà di Dio. Vogliamo esprimere il nostro sincero affetto e la nostra stima per tutto il lavoro che ha svolto per il bene della Chiesa e siamo grati per il suo costante sostegno agli eventi ecclesiali”.

Il card. Adalberto Martínez Flores, arcivescovo di Asunción e presidente della Conferenza episcopale paraguaiana, ha espresso la sua solidarietà, a nome dei suoi confratelli vescovi, a Benedetto XVI. Per il cardinale, il Papa emerito ha una testimonianza di servizio immensa e generosa, che arricchisce la Chiesa universale, e “chiediamo a tutto il popolo paraguaiano, ai fedeli laici e ai sacerdoti, di unirsi nella preghiera e nell’Eucaristia affinché il Signore lo accompagni e lo sostenga”.

Il presidente della Conferenza episcopale colombiana, monsignor Luis José Rueda Aparicio, arcivescovo di Bogotá, ha chiesto a Dio di consolare, benedire e rafforzare il Papa emerito nei suoi problemi di salute. Ci uniamo alle preghiere di tutto il mondo, pregando per il Papa emerito Benedetto XVI, che ammiriamo e ringraziamo perché ha messo tutta la sua saggezza al servizio dell’evangelizzazione in tutto il mondo”. La Conferenza episcopale panamense “esorta tutto il popolo di Dio del nostro Paese a unirsi” all’intenzione di preghiera per Benedetto XVI, così come ha espresso Papa Francesco. In particolare si invita a pregare per tale intenzione durante le messe e la recita del rosario.