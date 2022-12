Benedetto XVI: Martinez (RnS), “mirabile esempio di docilità e sottomissione allo Spirito Santo”

“Ci lascia nel 60° anno dall’apertura del Concilio ecumenico Vaticano II a cui prese parte, ci lascia nel 50° anno del Rinnovamento in Italia, lui che tenne a battesimo la nascita del Movimento, partecipando alla stesura del primo Documento teologico-pastorale ‘Il Rinnovamento Carismatico’ (1974). Ci lascia una meravigliosa paternità spirituale ed ecclesiale, un patrimonio di fede e di opere buone che hanno segnato il Novecento e i primi passi del nuovo Millennio, che hanno efficacemente promosso il laicato e i Movimenti, la teologia e l’evangelizzazione carismatica”. Lo scrive Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito (RnS), ricordando in una nota il Papa emerito Benedetto XVI. “Ci lascia nel cuore un desiderio profondo di preghiera di ringraziamento per l’umiltà coraggiosa che ha saputo dimostrare, per le sofferenze silenziosamente offerte per il superiore bene della Chiesa, per le tante incomprensioni e ingiustizie sofferte e gioiosamente offerte a Dio. Ci lascia un solco di silenzi e di parole che lo fanno grande ai nostri occhi e certamente dei posteri, sommessamente grande, come lo sono i santi – prosegue Martinez –. Ci ha condotti nel cammino di maturità ecclesiale e aperto strade testimoniali in continuità ideale e fattuale con san Giovanni Paolo II. Ci lascia un mirabile esempio di docilità e di sottomissione allo Spirito Santo, segnatamente di amore alla Chiesa e alla sua viva tradizione”.

Tra gli innumerevoli ricordi che il Movimento annovera, la Lettera autografa inviata alla Convocazione nazionale del 2007, in occasione del 40° anniversario del Rinnovamento nel mondo, e la vigilia della Pentecoste del 2012, quando Papa Ratzinger desiderò festeggiare il 40° del Rinnovamento in Italia, in piazza san Pietro, alla presenza di 30mila partecipanti giunti da tutta Italia. “Cari amici del Rinnovamento nello Spirito Santo! Non stancatevi di rivolgervi verso il Cielo: il mondo ha bisogno della preghiera. Servono uomini e donne che sentano l’attrazione del Cielo nella loro vita, che facciano della lode al Signore uno stile di vita nuova. E siate cristiani gioiosi!”, le parole di Benedetto XVI.