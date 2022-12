A Sua Immagine: nella puntata di oggi la storia del ballerino Samuel Peron. Domani focus sulla pace

Gli incontri del sabato di “A Sua Immagine”, nella puntata di oggi in onda dalle 16, si concludono quest’anno con Samuel Peron, il ballerino che ha raggiunto il successo con “Ballando con le Stelle”, di cui è protagonista da svariate edizioni, e che anche quest’anno si è fatto notare.

Samuel è da poco diventato papà di Leonardo, ed ha appena passato il suo primo Natale da genitore. Lorena Bianchetti parlerà con lui della gioia di passare la giornata più importante dell’anno accudendo una nuova vita. Racconterà poi i suoi Natali da bambino, i valori che i suoi genitori gli hanno trasmesso, e la lunga strada per arrivare al successo, fatta di fatica, di ideale e di determinazione, dagli esordi ai primi passaggi televisivi, fino alla partecipazione da ormai molti anni al varietà condotto da Milly Carlucci.

Prosegue il percorso tra salite e discese di fra Daniele Randazzo. In questa nuova puntata de “Le ragioni della speranza”, dopo mountain bike, apnea e ciclismo affronteremo l’alpinismo, con Oreste Forno. Re delle vette, spirito solitario e creativo, Oreste si racconterà alla luce della sua conversione, avvenuta in seguito a un grande lavoro di ricerca interiore suggerito dalle montagne. Nella seconda parte fra Daniele andrà in pellegrinaggio al santuario romano del Divino Amore per affidare a Maria l’anno nuovo, ringraziando per l’anno appena concluso.

Nella puntata di domani, in onda dalle 11.20, nella Giornata mondiale della pace, Lorena Bianchetti rifletterà su come si può vincere “il virus della guerra”, con Franco Vaccari, presidente di Rondine – Cittadella della pace, e suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero vaticano per lo sviluppo umano integrale. Paolo Balduzzi, in collegamento da piazza San Pietro, restituirà l’atmosfera di un giorno di festa in cui la Comunità di Sant’Egidio promuove la tradizionale marcia della pace, mentre in collegamento con l’Ucraina l’altra faccia della medaglia. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.