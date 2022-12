Bendetto XVI: don Di Noto (Meter), “emanò norme stringenti per la lotta all’abuso di minori da parte del clero”

“Benedetto XVI mancherà a tutti i bambini del mondo, come mancherà a tutta la Chiesa. È stato un gigante, un amico di Meter che tra il 2009 e le sue dimissioni non ha mai fatto mancare il suo incoraggiamento e appoggio. Noi possiamo solo pregare per lui e ringraziare il Signore per avercelo donato”. Così don Fortunato Di Noto, il sacerdote fondatore dell’associazione Meter impegnata nella lotta alla pedofilia e pedopornografia online. “Vorrei ricordare che proprio il Papa emerito ha emanato norme stringenti per la lotta all’abuso di minori da parte del clero, al di là delle polemiche sulla sua persona emerse negli ultimi anni della sua vita”, dice il sacerdote siciliano. “Un impegno serio e concreto – continua –, mai a parole, del quale siamo testimoni e per il quale bisogna solo dire un immenso ‘grazie’ a nome di tutte le piccole vittime. Lo ricorderemo oggi nella santa messa qui alla parrocchia della Madonna del Carmine di Avola, dove Meter è nata. Grazie, Signore, per avercelo donato”, conclude don Di Noto.