Benedetto XVI: card. Lojudice (Siena), “testimonianza di amore e di fedeltà alla Chiesa di Cristo”

“Le Chiese di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino e di Montepulciano-Chiusi-Pienza ricordano con devozione e affetto il Papa emerito Benedetto XVI per il quale invitiamo a pregare in tutte le nostre comunità nelle celebrazioni di oggi e domani. Vogliamo ricordarlo utilizzando una sua frase ormai famosa ‘umile lavoratore nella vigna del Signore’, questo è lo spirito che lo ha guidato nel suo pontificato e nella sua rinuncia ad esso”. Lo dichiara il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza in merito alla morte del Papa emerito Benedetto XVI. “Il Signore – aggiunge il card. Lojudice – ci ha donato un grande uomo come Benedetto XVI e come ha sottolineato Papa Francesco, la sua è stata una testimonianza di amore e di fedeltà alla Chiesa di Cristo. Il suo pontificato ha posto le basi per quello di Papa Francesco per un percorso di grande unità e condivisione nella Chiesa”.