Benedetto XVI: mons. Parisi (Lamezia Terme), “indimenticabile la visita pastorale alla diocesi”

“Nel pregare per la sua anima, ringraziamo Dio per i doni che attraverso questo Successore di Pietro ha voluto elargire alla Chiesa intera, particolarmente mediante il suo acume teologico e la profonda spiritualità, e – non meno – per mezzo di una testimonianza di vita improntata ad una grande umiltà”. Lo ha scritto mons. Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme, esprimendo il cordoglio della Chiesa lametina per la morte di Benedetto XVI.” È ancora vivo il ricordo dell’esortazione che, il 9 ottobre 2011, in occasione della sua indimenticabile visita pastorale alla diocesi lametina, dall’area industriale di Lamezia rivolse alla nostra comunità ed all’intera Calabria”, ha scritto il vescovo lametino riportando alcune delle parole allora pronunciate dal pontefice tedesco. “So che anche a Lamezia come in tutta la Calabria non mancano problemi e preoccupazioni. Dove la criminalità ferisce il tessuto sociale, in cui si ha la sensazione di essere in emergenza. Non cedete al pessimismo, fate appello alle risorse della vostra fede e delle vostre capacità umane”, disse in quel frangente Benedetto XVI. “Parole che, oggi più che mai, facciamo nostre” – conclude mons. Parisi.