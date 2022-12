Benedetto XVI: mons. Fragnelli (Trapani), “i suoi doni porteranno frutti copiosi”

“Siamo tutti in preghiera per il Papa emerito Benedetto XVI, presentatosi alla Chiesa universale e al mondo come ‘umile operaio nella vigna del Signore’. Oggi, il Padrone della vigna l’ha chiamato a sé per il premio della vita eterna”. Così il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, sulla morte del Papa emerito. “La nostra diocesi, commossa, l’accompagna con la preghiera e la gratitudine, certi che quanto ci ha donato nella riflessione teologica e nella contemplazione, nella vita pastorale e nell’ecumenismo continuerà a portare copioso frutto”.