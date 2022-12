Benedetto XVI: don Pizzoli (Fondazione Missio), “raccogliamo la sua eredità spirituale come stimolo a rafforzare il nostro impegno missionario”

“Vogliamo esprimere un ringraziamento al Signore per il grande contributo dato da Papa Benedetto XVI alla missione universale della Chiesa. Nei suoi messaggi in occasione della Giornata missionaria mondiale ha sempre messo in evidenza come la missione consiste prima di tutto nell’evangelizzare, nell’annunciare Cristo a tutti i popoli”. Don Giuseppe Pizzoli, direttore generale della Fondazione Missio, ricorda il pontefice emerito scomparso oggi. “Voglio sottolineare in particolare la bella espressione riservata da Papa Benedetto al continente africano, nel definirlo come un continente intriso di grande spiritualità, riconoscendo in questo modo un profondo rispetto per le espressioni religiose tradizionali e al tempo stesso segnalando l’urgenza dell’annuncio della novità del Vangelo a quelle popolazioni”. Don Pizzoli aggiunge: “Raccogliamo la sua eredità spirituale come stimolo a rafforzare il nostro impegno missionario”.