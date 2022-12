Benedetto XVI: vescovi brasiliani, “come teologo, vescovo e papa ci ha lasciato una grande eredità”

La Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) “ringrazia il Buon Dio per la vita, la testimonianza e gli insegnamenti di Papa Benedetto XVI”.

Si legge nella nota firmata dalla presidenza dell’organismo: “Come teologo, vescovo e Papa, ci ha lasciato una grande eredità, in cui spiccano l’amore per la Chiesa e la preoccupazione per la direzione in cui va il mondo. Durante il suo pontificato ha scritto tre encicliche alle quali siamo invitati a rivolgerci con ancora maggiore dedizione, non solo per la sua morte, ma soprattutto per il messaggio che queste lettere ci portano”. Oltre a riassumere i tratti principali di questi tre testi, la Cnbb sottolinea che Benedetto XVI era un pastore e un teologo. Nella sua vita ha cercato di conciliare fede e ragione, giustizia e carità, temi ricorrenti del suo magistero. Con la sua rassegnazione ha percorso il cammino dell’umiltà e nella sua condizione di emerito ha insegnato come prepararsi all’incontro definitivo con il Signore”.

Alla vigilia della celebrazione della Solennità della Santa Madre di Dio, Maria, e di un’altra giornata di preghiera e di impegno per la pace, la Cnbb “chiede che il Dio della Vita accolga nella sua pace Papa Benedetto XVI e dia al mondo la grazia di lavorare instancabilmente per l’unità, la pace e il bene comune”.