Papa Francesco: in preghiera davanti al presepe in piazza San Pietro

Al termine del tradizionale Te Deum di ringraziamento per l’anno appena trascorso, Papa Francesco, mentre i fedeli defluivano, è uscito in carrozzella dalla basilica e ha percorso il tratto a che conduce al presepe ligneo a grandezza naturale che troneggia al centro della piazza, contornato dall’albero di Natale che si illumina ad intermittenza. Lungo tutto il tragitto, il Santo Padre è stato accompagnato dalla folla che si accalcava lungo le transenne per salutarlo, scena che sai è ripetuta anche per il tragitto inverso. Arrivato davanti al presepe, il Papa ha sostato a lungo da solo, in preghiera, accompagnato dal suono discreto dei canti natalizi eseguiti dalla banda della Guardia Svizzera vaticana. Domattina, alle 1o, nuovo appuntamento in questa stessa piazza con i fedeli, quando Francesco presiederà la Messa di inizio d’anno, nella solennità di Maria Santissima madre di Dio.