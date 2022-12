Benedetto XVI: mons. Batzing (vescovi tedeschi), “piangiamo la perdita di una personalità che ha portato speranza e guida alla Chiesa anche in tempi difficili”

“Con la morte del Papa emerito Benedetto XVI ci lascia uno straordinario teologo e un pastore di grande esperienza. Piangiamo la perdita di una personalità che ha portato speranza e guida alla Chiesa anche in tempi difficili”. Lo scrive il presidente dei vescovi tedeschi, mons. Georg Bätzing, in una dichiarazione diffusa poco dopo la notizia della morte di Ratzinger. “Papa Benedetto ha fatto sentire la voce del Vangelo, conveniente o scomoda che fosse”, continua mons. Bätzing. “Il suo pensiero teologico, la sua capacità di giudizio politico e la sua interazione personale con molte persone lo hanno contraddistinto”. Il presidente dei vescovi ricorda anche con “grande rispetto” la “coraggiosa decisione di dimettersi dal ministero di Papa nel 2013”. Il messaggio termina con il richiamo alla lettera di Benedetto XVI dell’8 febbraio 2022 in occasione della pubblicazione del rapporto di Monaco sulla violenza sessualizzata: “Ha chiesto perdono alle persone coinvolte”, scrive Bätzing che parla anche di “questioni rimaste aperte”. “Come Chiesa in Germania”, si legge infine, “ricordiamo Papa Benedetto XVI con gratitudine: è nato nel nostro Paese, questa era la sua patria, ed è qui che ha contribuito a plasmare la vita della Chiesa come insegnante di teologia e vescovo”. E termina: “Il sacerdote, vescovo e Papa emerito Benedetto – e la persona Joseph Ratzinger – ci ha lasciati: in quest’ora del distacco, prego per lui e lo affido alla misericordia di Dio”.