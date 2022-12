Giornata della pace: Comunità di Sant’Egidio, appuntamento domani in piazza San Pietro a Roma

Il 1° gennaio, in occasione della 56ª Giornata mondiale della pace, esprimendo il proprio sostegno al messaggio di Papa Francesco “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”, la Comunità di Sant’Egidio invita a cominciare il nuovo anno facendo memoria di tutte le terre che nel Nord e nel Sud del mondo attendono la fine della guerra e del terrorismo, a partire dal conflitto in Ucraina, che ha segnato l’anno che sta per finire. L’appuntamento a Roma – fa sapere la Comunità in una nota – è alle 11 a piazza San Pietro. Durante la manifestazione “Pace in tutte le terre”, in attesa dell’Angelus, saranno esposti cartelli con i nomi di paesi e regioni del mondo dove sono ancora in corso conflitti e violenze diffuse, come in questo momento, oltre all’Ucraina, tante zone dell’Africa, dal Sahel fino al Nord del Mozambico. “Ci troveremo ‘insieme’ a Roma – e in numerose città di tutti i continenti, con marce e veglie di preghiera – perché, come insiste Papa Francesco nel suo messaggio, ‘la pandemia ci insegnato che solo ‘insieme’ si possono tracciare quei sentieri di pace che tanti popoli attendono per riaprirsi al futuro’”, scrive la Comunità di Sant’Egidio nella nota.