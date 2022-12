Benedetto XVI: diocesi Bari-Bitonto, il 4 gennaio l’arcivescovo Satriano celebra messa in suo suffragio

L’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, e l’intero Popolo di Dio dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto si raccoglie in preghiera in occasione del transito al Padre di Papa Benedetto XVI. “Tutti i presbiteri e le Comunità sono invitati a rendere grazie al Signore per il suo ministero e la sua testimonianza, ricordandolo nelle celebrazioni di questi giorni”, si legge in una nota. In particolare, l’arcivescovo Satriano celebrerà l’eucaristia in suo suffragio il 4 gennaio, alle 16.30, in cattedrale.