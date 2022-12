Benedetto XVI: Prosperi (Cl), “vero gigante della fede”

(Foto AFP/SIR)

“Un vero gigante della fede e un testimone fervente della bellezza della vita segnata dall’incontro con Cristo. È stato un autentico padre della Chiesa e anche un padre affezionato di ogni uomo e donna di quest’epoca. In particolare è stato senz’altro un padre affettuoso per noi di Comunione e Liberazione. In un mondo alla ricerca confusa di un significato per vivere, Benedetto ha infatti servito la Chiesa mostrando a tutti come, usando le sue parole, ‘l’intelligenza della fede diventa intelligenza della realtà’”. In una nota, Davide Prosperi, presidente di Comunione e Liberazione, esprime così il cordoglio di Cl per la morte di Benedetto XVI. “Tutto il suo magistero è stato segnato dalla convinzione certa che la risposta adeguata alle domande dell’uomo contemporaneo è un avvenimento che rende presente il cristianesimo come il primo giorno ed è capace di generare un popolo vivo. Su questo punto – si legge nella nota – si è ritrovato vicino fin da subito a don Giussani, con il quale è nata una vera e profonda amicizia che è durata tutta la vita. Pur nel dolore, siamo immensamente grati a Dio per averci donato un amico e una guida nel cammino come lui. Siamo certi che la sua testimonianza porterà sempre più frutto nella vita di Papa Francesco e della Chiesa, e quindi nella vita di ciascuno di noi”.