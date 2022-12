Benedetto XVI: vescovi messicani, “fedele servitore della Chiesa, bagaglio di riflessione da riprendere continuamente”

La Conferenza dell’episcopato messicano (Cem) esprime le sue “più sentite condoglianze per la triste notizia della scomparsa del nostro amato Papa emerito Benedetto XVI, che è stato chiamato alla casa del Padre per entrare alla sua presenza”. Questa notizia, si legge nella nota, firmata dal presidente della Cem, mons. Rogelio Cabrera, e dal segretario generale, mons. Ramón Castro, “ha profondamente scosso tutta la Chiesa per l’affettuoso ricordo e l’eredità che ha lasciato nel suo Pontificato di fedele servitore, specialmente in questi ultimi anni, quando, sotto un’umile presenza di preghiera e di contemplazione del Mistero, ha dato forza a Papa Francesco per continuare il suo cammino apostolico a capo della missione della Chiesa”.

Proseguono i vescovi messicani: “Come successore di Pietro, apostolo del Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo, ha guidato il timone della barca durante il suo ministero petrino, portandoci a navigare attraverso un ricco bagaglio di riflessioni spirituali e teologiche che dobbiamo continuamente riprendere, per trasformarle continuamente in una fonte di pace e di gioia di fronte alle prove e alle difficoltà, che fanno inevitabilmente parte del nostro pellegrinaggio terreno”.