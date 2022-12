Benedetto XVI: Anfn, “grazie a lui la nostra associazione è conosciuta. Il nostro motto ‘+ figli, + futuro’ riprende una sua frase”

L’Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn) ricorda “con gratitudine” la figura di Papa Ratzinger. “Senza di lui – è il ricordo di Mario Sberna, fondatore e primo presidente di Anfn – l’Associazione nazionale delle famiglie numerose non sarebbe conosciuta come lo è oggi. Fu lui, infatti, nel dicembre del 2005 a presentare a tutto il mondo, in occasione dell’Angelus, Anfn, un’associazione formata da famiglie aperte alla vita. Solo un altro Papa, quaranta anni prima, aveva parlato di famiglie numerose: il bresciano Papa Montini”. E non è un caso se 18 anni fa Anfn nacque proprio a Brescia, dall’incontro in un supermercato tra Mario Sberna (oggi vicedirettore dell’Ufficio diocesano di pastorale familiare a Brescia) ed Enrico Cinelli, due papà di prole numerosa. “In occasione dell’assemblea elettiva dell’Anfn, Papa Benedetto XVI, rivolgendosi alle famiglie numerose, rivolse un appello alla politica perché promuovesse con rinnovato ardore la centralità della famiglia, cellula fondamentale della società. Ma soprattutto ci ricordò che senza figli non c’è futuro”, evidenzia Sberna. “Da quella frase – riprendono Alfredo e Claudia Caltabiano, attuali presidenti di Anfn – è nato il motto che ha accompagnato i diciotto anni di vita della nostra associazione: ‘+ figli, + futuro’. Scendono due lacrime al ricordo. Ma sono lacrime di gratitudine e colme di serenità: il gigante della teologia riposa ora tra le braccia del Suo Signore. Grazie a Dio per avercelo dato”.