Benedetto XVI: Ramonda (Apg23), “il suo pontificato ha dato pieno riconoscimento ai carismi e alle nuove comunità come dono coessenziale alla gerarchia per annunciare Gesù nel mondo”

“Ringraziamo il Signore per il dono di Papa Benedetto XVI. Da parte della grande famiglia sparsa in tutto il mondo nelle case famiglia con i piccoli ed i poveri della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi”. È quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23).

“Il pontificato di Papa Ratzinger ha dato, insieme a Giovanni Paolo II, il pieno riconoscimento ai carismi e alle nuove comunità come dono coessenziale alla gerarchia per annunciare Gesù nel mondo, fino alle estreme periferie. Assicuriamo abbondanti preghiere e lo affidiamo alla vergine Maria, donna della fede, via breve a Gesù, madre e fiducia nostra”, conclude Ramonda.