Benedetto XVI: mons. Moraglia (Venezia), “figura luminosa, mite e forte che ha testimoniato la fede, l’amore e la speranza nel Signore Gesù”. In diocesi campane a lutto

“Il Patriarca Francesco Moraglia e tutta la Chiesa che è in Venezia partecipano, con grande commozione e dolore, al lutto per la morte del Papa emerito Benedetto XVI. Con gratitudine e riconoscenza per il prezioso e autorevole servizio reso da Joseph Ratzinger – a tutta la Chiesa e al mondo – nella sua lunga vita di uomo, teologo, sacerdote, vescovo e Papa, il patriarca Francesco invita tutte le comunità parrocchiali e religiose, le rettorie, le associazioni e i movimenti ecclesiali a pregare in questi giorni – in particolare nelle celebrazioni liturgiche – per Benedetto XVI, ricordando la sua figura bella, luminosa, mite, forte e umile, che ha annunciato e testimoniato con la sua persona la fede, l’amore e la speranza nel Signore Gesù, certi che dopo aver celebrato con profondità la liturgia della Chiesa su questa terra ora potrà viverla in pienezza nella gioia del cielo”. Così il patriarca Francesco Moraglia in un messaggio alla diocesi e alla città di Venezia per la morte del Papa emerito Benedetto XVI. Invitando le comunità a pregare per lui, Moraglia propone un’intenzione nella Preghiera dei Fedeli per le celebrazioni eucaristiche: “Preghiamo per il Papa emerito Benedetto XVI: riconoscenti e grati per il prezioso servizio reso alla Chiesa e al mondo, con mitezza e forza, invochiamo la piena visione del Signore risorto nella gioia del cielo per lui che lo ha annunciato e testimoniato con tutta la sua vita nella fede, nell’amore e nella speranza cristiana”. Le parrocchie del Patriarcato sono state invitate dalla diocesi, nella giornata di oggi, a suonare le campane a lutto per il Pontefice emerito.