Capodanno: mons. Baturi (Cagliari), “fare memoria della presenza di Dio che non ci abbandona mai”

“Gli ultimi anni sono stati pieni di imprevisti, pensiamo alla crisi economica, alla pandemia e all’esplodere improvviso della guerra. Su cosa possiamo fondare il messaggio di auguri per l’anno nuovo? Non è il semplice tempo che porta ad un miglioramento, bensì la consapevolezza nuova che dobbiamo acquisire, come fece Maria che custodiva nel suo cuore, meditandolo, tutto quanto vedeva e udiva attorno al bambino Gesù”. Così l’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, porge gli auguri alla diocesi attraverso un videomessaggio, in vista dell’inizio del 2023. “Il tempo diventa utile, nella misura in cui sappiamo fare memoria della presenza di Dio che non ci abbandona mai – aggiunge –. Auguri, che il Signore faccia fiorire le intenzioni buone che sono nel nostro cuore e tutto ciò che di bene possiamo offrire. Auguri perché la storia è abitata da una presenza, quella di Dio, forte e sapiente, auguri a tutti di buon anno”.