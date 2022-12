Benedetto XVI: mons. Pellegrini (Concordia-Pordenone), “è stato un grande dono per la Chiesa e per il mondo”

“Papa Benedetto XVI è stato un grande dono per la Chiesa e per il mondo. La sua umiltà, la sua grande fede, il suo pensiero e il suo amore mi hanno impressionato e sostenuto nel ministero. Ricorderò sempre il suo saluto e l’abbraccio che ci siamo scambiati qualche mese dopo la mia ordinazione episcopale”. Lo scrive il vescovo di Concordia-Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini, in un messaggio che ha fatto giungere dalla Thailandia dove è in viaggio, per esprimere il suo personale di cordoglio per la morte di Benedetto XVI.

“Anche da Papa emerito, come ci ha ricordato Papa Francesco, nel silenzio e nella preghiera ha sempre sostenuto la Chiesa attraverso l’offerta della malattia e delle tante sofferenze avute negli ultimi anni, vissute con serenità e fiducioso abbandono nel Signore – conclude il presule –. Tutta la Chiesa di Concordia-Pordenone ringrazia il Signore per il dono della vita e del ministero del Papa emerito Benedetto e affida la sua anima all’amore del Padre”.