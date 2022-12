Benedetto XVI: Navarro (Univ. Santa Croce), “uniti alla preghiera di tutta la Chiesa”

“Come Pontificia Università della Santa Croce ci uniamo di cuore alla preghiera del Santo Padre e di tutti i cattolici per la scomparsa di Benedetto XVI”. Così il rettore della Pontificia Università della Santa Croce, Luis Navarro. “L’annuncio di Papa Francesco al termine dell’udienza di mercoledì scorso – si legge ancora nella dichiarazione – ci ha aiutato a prepararci per questo momento di dolore, vissuto con quella serenità e quella pace che combaciano con la personalità del Papa emerito. La sua saggezza, unita alla cortesia manifestata con tutti, gli hanno meritato il rispetto e l’amore sia dei cattolici che di molte altre persone. Penso che il suo contributo come pensatore e come teologo verrà sempre più valorizzato nel tempo. Sono molti i motivi per essergli grati, in particolare nelle nostre Università pontificie. Benedetto XVI riposi in pace nell’abbraccio eterno del Padre”.