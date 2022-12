Capodanno: diocesi Siena, i detenuti prepareranno i pasti e li serviranno alla mensa Caritas

Domani, domenica 1° gennaio, saranno detenuti del carcere di Santo Spirito di Siena a preparare e a servire i pasti alla mensa della Caritas diocesana di San Girolamo.

L’iniziativa che si chiama “Adozione a pietanza” è stata voluta dal card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena Colle Di Val D’Elsa-Montalcino e da Marco Santoro, comandante della Polizia Penitenziaria del carcere, grazie alla sapiente regia del cappellano dell’istituto di pena, don Carmelo Lo Cicero. Per questo vero e proprio evento si sono mobilitate anche le parrocchie di San Isidoro a Taverne e di San Ansano a Dofana che hanno raccolto i fondi per l’acquisto delle materie prime. I pasti verranno preparati in carcere da un vero proprio “team di cucina” per 70 persone con un menù a base di riso, pollo ed un’ottima minestra. Saranno tre i detenuti che potranno uscire per servire a tavola insieme ai volontari coordinati da suor Nevia.